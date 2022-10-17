Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Funda Gürbüz, anestezinin hastaya yapılacak cerrahi girişim veya çeşitli müdahalelerin başarılı ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlayan “duyusuzluk hissi” olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Funda Gürbüz, anestezinin hastaya yapılacak cerrahi girişim veya çeşitli müdahalelerin başarılı ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlayan “duyusuzluk hissi” olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Kişinin ameliyat olabilmesini sağlayan en önemli unsurların başında anestezinin geldiğini ifade eden Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Funda Gürbüz, anestezinin önemini anlattı. Öğr. Gör. Funda Gürbüz, anestezinin hastaya yapılacak cerrahi girişim veya çeşitli müdahalelerin başarılı ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlayan “duyusuzluk hissi” olarak tanımlanabileceğinin belirterek, “Anestezi, ameliyatın yapılabilmesi için kasların gevşemesini, reflekslerin kaybolmasını, ağrı duyusunun yok edilmesini ve bilinç kaybı sağlayarak tüm bu durumların unutulmasını mümkün kılan tıbbi bir uygulamadır. Yine anestezinin en önemli özelliği durdurulan bu hayati fonksiyonların geri döndürülebilir olmasıdır” dedi.

“Anestezi multidisipliner bir ekip işidir”

Başarılı bir operasyona ilişkin önemli unsurların başında, başarılı anestezi uygulaması ile hasta konforunun da geldiğini hatırlatan Öğr. Gör. Gürbüz, “Bu uygulamaları, tıp eğitimi almış uzmanlarla birlikte operasyonun başından sonuna kadar hekimlere destek olmak üzere eğitim alan teknisyenler ve teknikerler gerçekleştirir. Yani anestezi multidisipliner bir ekip işidir” şeklinde konuştu.

Öğr. Gör. Funda Gürbüz, hastanın operasyon esnasında nefes almasının, kalbin yeterli miktarda kanı vücuda pompalamasının, böbrek fonksiyonlarının optimal düzeyde devamlılığının ve daha birçok hayati vücut fonksiyonunun sürdürülebilmesinin anestezi ekipleri sayesinde bir ahenk içerisinde devam ettiğini söyledi. Uyumun yakalanmasında anestezistlere büyük görevler düştüğünü söyleyen Öğr. Gör. Gürbüz, “Bu uyumu sağlamak her zaman kolay olmayabilir. Örneğin; hastanın nefes almasını sağlayan entübasyon tüpünün takılması bazı durumlarda kolay olmayabilir veya hayati bulgular normal sınırlarda seyretmeyebilir. Anestezistler, tüm bu zorlukları önceden değerlendirir, oluşabilecek riskler hakkında öngörüde bulunabilir, hastanın güvenliği ve konforunun sağlamak için çabalar, hasta için en uygun anestezik yöntemi belirleyip operasyon sonrası mümkün olabilecek en az travma ile hastanın sağlığına kavuşmasını destekler” ifadelerine yer verdi.