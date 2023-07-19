Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anamur ilçesinde devam eden Anemurium Antik Kenti kazı alanında incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, bir süredir süren kazı alanı hakkında Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Anemurium Antik Kenti Kazı alanı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak’tan bilgi aldı.

Vali Pehlivan, “Ülkemiz ve ilimizin en değerli kültür turizmi destinasyonlarından biri olan, restorasyon çalışmalarının önemli bir kısmının tamamlandığı Anemurium Antik Kenti’nde yapılması planlanan Anemurium Antik Kenti Karşılama Merkezinde, ziyaretçilerin bilgi alabileceği alanlar, otopark, sosyal donatı alanlarında ise ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri büfe, bekleme alanı, oturma alanı gibi bölümler yer alacak" dedi.