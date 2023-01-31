“Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Andrea Betolacci, Ebrima Colley, Fabio Borini ve Kazım Kazım”

Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş karşısına şu 11 ile çıktı:

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının kadrosuna göre Beşiktaş karşısında sahaya sürdüğü 11’de 2 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne yerine Andrea Bertolacci ve Kazım Kazım’a görev verdi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçına göre Beşiktaş karşısında kadroda 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

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