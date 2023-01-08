Kırmızı-siyahlılar, Konyaspor karşısına; Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Fabio Borini ve Mbaye Diagne 11’i ile mücadeleye başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor’u ağırlıyor. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının kadrosuna göre Konyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de 1 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Jean Kouassi’nin yerine Ebrima Colley’e görev verdi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Kayserispor maçına göre Konyaspor karşısında 1 değişiklik ile sahaya çıktı.

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