Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynadıkları Kayserispor maçından 4-2’lik üstünlükle ayrılan Fatih Karagümrük’de Teknik Direktör Andrea Pirlo, maç sonu yaptığı açıklamasında, “3 puan bizim için çok kritikti” dedi.

Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynadıkları Kayserispor maçından 4-2’lik üstünlükle ayrılan Fatih Karagümrük’de Teknik Direktör Andrea Pirlo, maç sonu yaptığı açıklamasında, “3 puan bizim için çok kritikti” dedi.

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İyi bir maç çıkarttıklarını söyleyen Pirlo, “Bütün öğrencilerimi tebrik ediyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Devamlılık açısından çok kritikti bu 3 puan. Tabii zor bir takıma karşı aldık bu 3 puanı da. İyi bir maç çıkardık, bu da bizim için çok önemli bu maçta iyi performans sergilemek. Bunları söyleyebilirim” dedi.