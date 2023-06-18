Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu.

Andırın ilçe merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran sağanak sele neden olurken, ilçe merkezindeki bazı karayolları taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri yolların sele dönmesi sonrası sürücüleri megafonla uyardı. Sele kapılan ve çoban olduğu öğrenilen bir vatandaş ise jandarma AFAD ekiplerinin aramaları sonucu sağ olarak bulundu. Bölgede yağmurlu havanın devam ettiği ve olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.