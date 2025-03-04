Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sazak Mahallesi’nde Ahmet Kaya adlı kişiye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, yangın çevredeki ağaçlarada sıçradı. Yangını görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.