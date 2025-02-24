Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerde ilk derbisine çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca da sarı-lacivertlilerde ilk derbisine çıktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Talisca, 83. dakikada Edin Dzeko’nun yerine oyuna girdi. Kariyerinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı son olarak 29 Nisan 2018’de yine bu deplasmanda mücadele etti.