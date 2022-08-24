Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Belçika’nın Anderlecht Futsal Takımı, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kamp yaptı.

Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Belçika’nın Anderlecht Futsal Takımı, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kamp yaptı.

As başkanı Emirdağlı Ömer Pala olan ve Anderlecht futbol kulübünün Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Futsal Takımı kamp için Emirdağ ilçesine geldi. Yaklaşık 10 gün ilçede kalan takıma ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Gurbetçileri ile ünlü ilçede protokol üyelerinin de yakından ilgilendiği takımın ilçede memnun ayrıldığı ve kulüp yöneticilerinin Emirdağ’ı önümüzdeki yıllarda da kamp programına dahil edecekleri belirtildi.

Öte yandan, takıma ilçede ayrılırken Emirdağspor forması da protokol üyeleri tarafından hediye edildi.