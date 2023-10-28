Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde ANDA Erzurum Arama-Kurtarma Ekibi, Palandöken Dağı’nın 3200 metre zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

ANDA Derneği Erzurum Temsilcisi Muhittin Aydın, dernek olarak mazlumun olduğu her yere Türk’ün vefalı elini uzatma gayesinde olduklarını belirterek ” ANDA’nın 2017 yılından bu yana ülkemizde meydana gelen tüm doğal afetlerde seferber olmuş, ülkemiz ve vatandaşların yaralarını sarmak adına gayret göstermektedir. Bizlerde bu gün Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıldönümü’nde Anadolu’nun zirvesine, Palandöken’in 3200 metredeki en uç noktasında 30 arkadaşlarımızla birlikte tırmanış gerçekleştirdik. Bu vesile ile Cumhuriyetimizi kuran vatanımızın birliği ve dirliği için hayatlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anmak istedik.” dedi.