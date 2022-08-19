Dernek üyeleri süreçte verdikleri eğitim ve desteklerden dolayı İl Müdürü Atsız’a teşekkürlerini iletti.

Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kentsel Arama Kurtarma Hafif Akreditasyon Sertifikasını alan Kayseri ANDA Derneği üyeleri, AFAD İl Müdürü Osman Atsız’ı makamında ziyaret etti.

Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım

Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım

Kentsel Arama Kurtarma Hafif Akreditasyon alanında akredite edilen ve yetki sertifikasını alan Kayseri ANDA Derneği üyeleri, AFAD İl Müdürü Osman Atsız’ı makamında ziyaret etti.

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