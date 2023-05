Ülkemizde yaşanan son depremler ve beraberinde gelen felaketler özellikle deprem sonrası yapılacak planlama, hareket tarzı ve arama-kurtarma gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bunların başında da hiç şüphesiz devletin kabiliyetleri ve imkânları yanında gönüllü kuruluşların özellikle arama-kurtarma ve sonrasında destek unsuru olarak organizasyonun içinde olması geliyor.

ANDA Derneği ’de bu gönüllü kuruluşlardan birisi. Dernek 2014 yılında bir grup gönüllünün Türkmendağı ve civar bölgelerindeki mazlum ve mağdur kardeşlerimize insani yardım malzemeleri götürmesi ile başlayan bir gönüllü hareketi olarak tarif ediliyor. Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Erzurum’da da örnek faaliyetleri ve yardım programları olan ANDA, Kahramanmaraş merkezli depremlerde göz doldurdu, hem arama-kurtarma hem de sonrasında yaptığı çalışmalarla takdir topladı.

“Deprem bölgesinde arama-kurtarma yaptık”

ANDA Derneği Erzurum Temsilcisi Muhittin Aydın, Erzurum ANDA olarak 6 Şubat depreminde, deprem haberini alır almaz 30 kişilik ekiple beraber bölgeye geçtiklerini hatırlatarak, “Ekip olarak 15 gün Elbistan’da arama kurtarma faaliyetlerine katıldık. Daha sonra Kahramanmaraş’tan Adıyaman’da arama kurtarma ve insan yardım dağıtımı, çadır kurma faaliyetlerinde bulunduk. Ramazan ayı boyunca da Erzurum Lala Mustafa Paşa Camii bahçesinde günlük 100 kişiye iftar yemeği organizasyonu yaptık. Aynı şekilde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize koli ve nakdi yardımlarda bulunduk. Erzurum’da ANDA ekibi olarak ilk yardım eğitimi aldık. Ayrıca Tortum ilçemizde daha önce 89 sonrasında da 220 öğrencimizi komple kıyafet hediye ettik. Geçtiğimiz ay meydana gelen sel felaketinde de desteğe gittik.Yine gönüllülerimize yönelik, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ip düğüm yöntemleri üzerine eğitim programı yaptık. AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz organizasyonda ise; arama kurtarmada ip teknikleri, iniş ve çıkış istasyon kurma eğitimlerini aldık.” dedi.

“Türk’ün vefalı elini uzatma gayretindeyiz”

ANDA Derneği olarak mazlumun olduğu her yere Türk’ün vefalı elini uzatma gayesinde olduklarını söyleyen ANDA Derneği Erzurum Temsilcisi Muhittin Aydın . “Bunun için her dönem Afrika’nın bir çok ülkesine, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Bosna Hersek, Kosova, Afganistan, Pakistan ve Uganda gibi ülkelerde de gerek ayni gerek nakdi ve gerekse eğitim faaliyetleri ile desteklerimizi gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca Ankara’da ve Suriye’de birer aşevimiz bulunmakta olup haftanın her günü yaklaşık 1500 kişiye hizmet vermekteyiz. Dernek bünyesinde görev yapan toplam 17 merkezde, eğitimli gönüllüleri 900’ü aşan Türkiye’nin AFAD ile akredite edilmiş bir Arama Kurtarma Ekibi de 2017 yılından bu yana ülkemizde meydana gelen tüm doğal afetlerde seferber olmuş, ülkemiz ve vatandaşların yaralarını sarmak adına gayret göstermiştir. Yine AFAD‘dan eğitimlerini tamamlamış 400’den fazla Afet Bilinci Eğitmeni ile Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde binlerce insana afete hazırlık eğitimleri ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.” şeklinde konuştu.