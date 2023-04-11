ANDA Derneği Kayseri İl Temsilciliği deprem bölgesi Adıyaman’da günde bin kişiye iftar veriyor.

ANDA Derneği Kayseri İl Temsilciliği ekipleri, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Adıyaman’da yaraları sarıyor. Ekipler ramazan ayında günde bin kişiye iftar verirken, günlük olarak 20 bin sahur paketi dağıtıyor. Ayrıca, depremden olumsuz etkilenen Adıyamanlı çocuklara da palyaço gösterisi, oyunlar, yüz boyaması gibi birçok etkinlik yapan ekipler, çocukların yüzünü güldürüyor.

ANDA Kayseri İl Temsilciliği ekipleri, ramazanın ardından deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürecek.