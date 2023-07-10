2022 yılı Erzurum ve Mülhakat Adliyelerinin Adli Yargı Faaliyet Raporu’na bakıldığında dosyaların yüzde 91’nin hedef sürede tamamlandığı görüldü.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosuna gelen soruşturma ve ihbar evrak sayısı 2021 yılında 20 bin 190 iken, 2022 yılında bu rakam 26 bin 427 olarak gerçekleşti. 2023 yılına ise toplam 16 bin 864 soruşturma ve ihbar dosyası devredildi. 2019 yılının başında başlayan “Yargıda Zaman Yönetimi Hedef Süre” kapsamında soruşturma ve davanın taraflara bildirilmesi uygulaması kapsamında; 2022 yılına ait 20 bin 673 soruşturma dosyasının 15 bin 912 adedine karar verildi. Bu soruşturma dosyalarının 14 bin 480 adedi hedef sürede tamamlandı. Bu sayede yüzde 91,00 oranında başarıya ulaşıldı. Bin 432 adet soruşturma dosyasına hedef süre aşıldıktan sonra karar verildi.

İşte Erzurum’da en çok karşılaşılan 10 suç

erzurum.adalet.gov.tr adresinde yayınlanan 2022 faaliyet raporunda; 2022 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22 bin 898 soruşturma dosyası geldiği görülüyor. Bir önceki yıldan devreden dosya sayısı ise 13 bin 867 oldu. Bu dosyalardan 20 bin 409’u karara bağlanırken, temizlenme oranı 89,13 olarak kayıtlara geçti. Erzurum adliyesinde en çok karşılaşılan 10 suç türüne göre soruşturmaların bitirilme süreleri ortalamasına bakıldığında; hakaret 44 gün , basit yaralama 52 gün, tehdit 56 gün, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 68 gün, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak-kabul etmek, bulundurmak ve kullanma 35 gün ve mala zarar verme 54 günde tamamlandı.

Yıllara göre açılan soruşturma dosyaları

Erzurum Adliyesi’nde yıllara göre açılan soruşturma sayısı ise şöyle gerçekleşti; 2018 yılı gelen dosya 22 bin 560, 2019 yılı gelen dosya 17 bin 58, 2020 yılı gelen dosya 15 bin 533, 2021 yılı gelen dosya 16 bin 595 ve 2022 yılı gelen dosya 22 bin 898 adet. Tutuklama ve adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya sayılarına bakıldığında ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosyalardan tutukluluk kararı verilen 958, adli kontrol kararı verilen 2 bin 74 ve tutukluluk kararı verilmeyen bin 611 olarak gerçekleşti. Adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosyalardan bin 599’una ise adli kontrol kararı verilmedi.

26 bin 186 karar verildi

Erzurum Adliyesi’nde işlemi yapılan dosyaların karar türleri incelendiğinde; 3 bin 613 soruşturmaya yer olmadığı kararı kovuşturmaya yer olmadığına dair, 9 bin 950 karar (takipsizlik), 5 bin 724 iddianame, bin 257 birleştirme, 77 görevsizlik, 3 bin 294 yetkisizlik, 12 fezleke, 316 kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı, 752 uzlaşma ayırma, bin 121 daimi arama kararı ve 40 idari yaptırım kararı olmak üzere toplam 26 bin 186 olduğu görüldü. Erzurum Adliyesi’nde 2022 yılında savcılık tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlara yapılan itirazların akıbetine bakıldığında ise; 49 kabul, bin 155 red ve 89 incelemesi devam eden dosya karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından düzenlenen iddianamelerin akıbet mahkemeler tarafından kabul edilen toplam iddianame sayısı 5 bin 592 ve mahkemeler tarafından iade edilen toplam iddianame sayısı 176 oldu.

Anayasa Mahkemesi’nden 291 ihlal kararı

Uzlaştırma bürosuna gönderilen toplam dosya sayısı bin 892 olurken uzlaştırma ile sonuçlanan dosya sayısı 896, uzlaştırma sağlanamayan dosya 80 oldu. Mahkeme kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurular neticesinde tespit edilen ihlal kararlarında; Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular neticesinde tespit edilen ihlal kararları toplam başvuru sayısı 291 olurken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurular neticesinde tespit edilen ihlal kararlarında toplam başvuru sayısı bir olarak gerçekleşti.