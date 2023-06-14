Anayasa Mahkemesinin tarafından düzenlenen “Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” Programına katılmak üzere Erzurum’a gelen Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel’e yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Göreve geldiği ilk günden bu yana hem Erzurum hem de ülke yükseköğretimi için yoğun bir mesai harcadıklarını aktaran Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kalite süreçlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirip üniversitenin eğitim kalitesini yükselttiklerini ve en nihayetinde de Araştırma Üniversitesi unvanını kazandıklarını ifade etti.

Kaliteli eğitimi ve alanında uzman akademik kadrosu ile geleceğe emin adımla ilerlediklerini belirten Rektör Çomaklı, bundan sonraki süreçte de atılan adımlar ve tasarlanan projeler ile bu kadim üniversiteyi tüm paydaşları ile daha ileriye taşıyacaklarını dile getirdi.

Memleketi olan Erzurum’da bulunmaktan ziyadesiyle mutlu olduğunu ifade eden Anayasa Mahkemesi Doç. Dr. Üyesi Recai Akyel ise çeşitli vesileler ile zaman zaman Erzurum’a geldiğini ve her gelişinde Atatürk Üniversitesinin daha da ilerlediğini ve bu sayede dünya ile rekabet edecek düzeye geldiğini söyledi. Bölgesi ve ülkesi için önemli bir sorumluluğa sahip olan Atatürk Üniversitesinin gerçekleştirdiği dönüşüm ile bu misyonu başarılı bir şekilde yerine getirdiğini aktaran Doç. Dr. Akyel, Rektör Çomaklı nezdinde tüm üniversite ailesine başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, Rektör Çomaklı’nın konuğunu yeni açılan birimleri gezdirmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmesiyle sona erdi.