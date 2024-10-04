Adana’nın Kozan ilçesi ile Osmaniye’nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza antik kentinde, antik kent ve kalenin batı kapısında yapılan restorasyonun, yapının orijinal hali ile alakası olmadığını belirten Çukurovalı Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi.

M.Ö. 19 yılında Roma İmparatoru Augustus’un ziyaret etmesiyle anılan , M.S. 2.-3. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan , Roma dönemin de Klikya Başkenti unvanını alan Anavarza Antik kenti, adeta geçmişe ışık tutuyor. Tarihi kent; Bizans, Ermeni , Selçuklular ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmasıyla da ayrıca önem taşıyor. Antik kent; burçlu sur duvarı, sütunlu yol, hamam ve kilise, tiyatro, amfi tiyatro, stadyum, suyolları, kaya mezarları ile Çukurova bölgesinin en önemli antik kentlerinden birisi konumunda Çukurova’nın Efes’i olarak adlandırılan tarihi Anavarza Antik kentindeki batı kapısı restorasyonuna orijinal haline uygun olmadığı gerekçesiyle Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever’den tepki geldi. Yurtsever kale kapısının 1905 yılında çekilmiş ve henüz ayakta olan halinin orijinal fotoğraflarını göstererek yapılan restorasyon sonrası ortaya çıkan yapının, orijinal yapı ile alakası olmadığını belirtip tarihi dokuya zarar verildiğini belirtti.

Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever yaptığı açıklamada "Yakın zamanda Anavarza batı kale kapısında bir restorasyon yapıldı ve ortaya böyle bir eser çıktı. Bu restorasyona bakıldığında Mezopotamya’daki tapınak modeli uygulanmış. Oysaki burası kale kapısı ve Bizans zamanında yapıldı. 1905 yılında Anavarzaya gelen arkeolog Gertrude Bell, kapının fotoğrafını çekti. Bu kale kapısının gerçek görüntüsü ile 2024 yılında yapılan restorasyon sonucunda ortaya çıkan görüntü alakası yok. Bu bir arkeolojik rezalettir. Burada tarihi dokuya müdahale edilmiştir. Adana Valiliği ve Kültür Bakanlığını göreve davet ediyorum" dedi.