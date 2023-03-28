Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi bünyesindeki anasınıfında öğrencilerin gözlem yapmalarına bu gözlemleri değerlendirmelerine imkan tanımak amacıyla saksılara çiçek dikme etkinliği düzenlendi.

Anasınıfında öğrencilerin ilkbaharın gelişinin farkına varmaları ve yetişen çiçeklerin ve bitkilerin nasıl oluştuğunu yaparak, yaşayarak öğrenmeleri için saksıya çiçek tohumu dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Sınıf içi etkinlikte öğrencilerin dikimini yapıkları çiçeklerin bakımını yaptıklarını ve gelişimlerini gözlemlediklerini söyleyen Öğretmen Büşra Eroğlu,” Öğrencilerimiz saksılara diktikleri çiçeklerin sulamasını ve muhafazasını da kendileri yaptı. Bu sayede sorumluluk duyguları gelişti. Düzenlediğimiz etkinlikte öğrencilerimiz sorumluluk aldı ve etkinliğe aktif olarak katıldı. Çiçeklerin büyümesi ile öğrencilerin gözlem yapmalarına, bu gözlemleri değerlendirmelerine imkan tanındı” dedi.