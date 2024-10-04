Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda Okul Öncesi Öğretmen olarak görev yapan Zeynep Demir, öğrencilerini daha merhametli ve vicdanlı bireyler olarak yetiştirmek için hayvan sevgisini aşılıyor. Öğrencileri ve velileriyle birlikte sokak hayvanları için kulübe tasarlayan Zeynep Demir, öğrenci ve velileriyle kulübeleri ihtiyacı olan bölgelere bıraktı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında, okul öncesi öğretmeni Zeynep Demir öğrencileriyle ve velileriyle birlikte sokak hayvanları için kulübeler tasarlayarak öğrencilerinin farkındalıklarını arttırmak, vicdanlı ve merhametli bireyler yetiştirmek amacında olduğunu söyledi.

Manisa’nın Yunusemre İlçesi Cumhuriyet İlkokulu Okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Zeynep Demir, varını yoğunu sokak hayvanlarına adamış, özel hayatından çok fazla feragat ederek sokak hayvanlarının yaşamaları için elinden geleni yapmasıyla dikkat çekerken, öğrencilerini de hayvan sevgisiyle yetiştiriyor.

Kendi öğrencileriyle de Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında yapmış olduğu bu projeyle öğrencilerine farkındalığı aşılamak istediğinin altını çizen Zeynep Öğretmen, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimle ve velilerimle beraber can dostlarımız için kulübeler tasarlıyoruz ve ihtiyacı olan bölgelere bırakıyoruz. Bu projeyi yapma amacımız ise sokak hayvanlarına yönelik sosyal farkındalığı geliştirmek ve bu farkındalığı arttırmak, doğayı bizlerle paylaşan minik dostlarımızın yaşam hakkına destek vermektir. En büyük temennim vicdanlı ve merhametli bireyler yetiştirebilmektir.” dedi.

Kendi tasarladıkları sokak hayvanları için hazırlanan kulübeler ise şehrin ihtiyaç noktalarına mamalarıyla birlikte yerleştirileceği öğrenildi.