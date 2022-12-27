Zonguldak’ta anasınıfı öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Zonguldak’ta anasınıfı öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Rüzgârlımeşe İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, okul müdürü ve sınıf öğretmeni eşliğinde, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yeni yıl ile ilgili duygu ve düşüncelerini belirten mektuplarını ileterek yeni yılı kutladılar.

Ziyarette bulunan öğrenciler, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, beraberindeki personeller ile birlikte ağırlandı. Öğrencilere çikolata ikram edilerek boyama kitabı hediye edildi.

Ziyarette ayrıca jandarma tanıtılarak, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çocuklara yönelik hazırlanan “Tim Jandarma” çizgi filmi izlettirildi. Ardından köpek gösterisi yapıldı.