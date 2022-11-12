Zonguldak’ta Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi anasınıfı öğrencileri veli meslek tanıtım etkinliğinde gazetecilik mesleğini tanıdı.

Zonguldak’ta Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi anasınıfı öğrencileri veli meslek tanıtım etkinliğinde gazetecilik mesleğini tanıdı.

Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi anasınıfı öğrencileri, gazetecilik mesleğini tanıdı. Öğretmenleri Mihriban Koç ve Ana sınıfından sorumlu müdür yardımcısı Ayşe Kökden’in de eşlik ettiği etkinlikte minikler kamera, mikrofon, fotoğraf makinesi, dron gibi ekipmanları yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Öğrenciler ellerine aldıkları mikrofonla röportaj yaptı. Sınıf arkadaşları da kameramanlık yaparak o anları görüntüledi. Minikler dronla havadan yapılan çekimlerle unutamayacakları anlar yaşarken meslek hakkında da bilgiler aldı.