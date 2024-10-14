Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan, Yenişehir’deki üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm getirmek için yeni bir proje başlatacaklarını açıkladı. ANASİAD üyeleri, ilçeye yurtlar ve pansiyonlar kazandırarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

ANASİAD Genel Sekreteri Muhammet Sefa Çınar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kürşat Erbay, Ali Kamil Göral ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ziyaret eden Başkan Hakan Birkan, Bursa’daki kamu kurumları ve yerel yönetimlerle bazı ortak projeler yürüttüklerini söyledi. Ziyarete katılan Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediye Spor Başkanı Koray Aydın’ın da hazır bulunduğu toplantıda, konuşan Birkan, "İş insanları olarak amacımız, ülkemizin kalkınmasını sağlamak ve halkımızın refah seviyesini artırmak." Dedi.

Başkan Ercan Özel’den iş insanlarına teşekkür

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise ANASİAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, iş insanlarının ülkeye büyük katkıları olduğunu vurguladı. Girişimcilerin topluma sunduğu değerin altını çizen Özel, “Yenişehirlilerin sorunlarını çözmek için yetki istedik, onlar da bu yetkiyi bize verdi. Göreve gelir gelmez yıllardır biriken sorunları çözmeye başladık. Kötü bir bütçeyle devraldığımız belediyeyi, kaynakları doğru kullanarak tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Yenişehir’de çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok” dedi.

Yenişehir’deki öğrencilerin barınma sorunu

Başkan Özel, Uludağ Üniversitesi Yenişehir Meslek Yüksekokulu’nda yaklaşık 1400 öğrenci olduğunu, ancak öğrencilerin en büyük sıkıntısının barınma olduğunu da dile getirdi. Sadece 90 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu’na yurtlarda kaldığını, yaklaşık 500 öğrencinin özel yurtlarda, yaklaşık 350 öğrencinin ise Bursa’dan servisle geldiğini belirtti. Yaklaşık 400 öğrencinin ise barınma sorunu nedeniyle kayıt dondurduğunu ya da hiç kayıt yaptırmadığını vurgulayan Başkan Özel, ANASİAD’ın bu konuda hazırlayacağı projelere her türlü desteği vereceklerini ve bu çağrının ilçedeki tüm iş insanları için de geçerli olduğunu söyledi.

"Elimizi taşın altına koymaya hazırız"

Başkan Özel’in bu taleplerine yanıt veren ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, gençlerin eğitimine katkı sağlamanın öncelikleri olduğunu ifade etti. İnşaat sektöründeki üyeleriyle bir araya gelip bu soruna çözüm üretmek için çalışacaklarını belirten Başkan Birkan, "Öğrencilerin barınma sorununa çözüm getirecek apart ve yurtlar yapma konusunda proje hazırlayacağız. Uygun şartları sağladığımızda, öğrencilerin barınma sorununu çözmek için elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

Yenişehir Belediye Spor’a destek sözü

Ziyarette ayrıca Yenişehir Belediye Spor’un çalışmaları da gündeme geldi. ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Yenişehir’deki voleybol takımının yeniden aktif hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Üyelerimizle birlikte Yenişehir Belediye Spor’a elimizden gelen desteği sunacağız" dedi.