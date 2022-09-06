2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının 1. döneminde okula başlayacak anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerin velilerine yönelik “Uyum Eğitim Programı” devam ediyor. Uyum sürecinin ilk gününde velilere eğitim verilirken ikinci günde öğrenciler ders başı yaptı.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının 1. döneminde okula başlayacak anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerin velilerine yönelik “Uyum Eğitim Programı” devam ediyor. Uyum sürecinin ilk gününde velilere eğitim verilirken ikinci günde öğrenciler ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul ve anaokuluna başlayacak öğrenciler ile velileri için başlattığı “uyum eğitim programı” uygulamaya konuldu. Öğrencilik hayatlarının ilk gününde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışan öğrenciler bugün de sıralardaki yerini aldı. Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu’nda öğrenciler ders başı yaparken velilere de konferans salonunda uyum eğitimi verildi.

“Alışmaları açısından güzel oldu”

Öğrencilerin okula alışmaları yönünden güzel olduğunu söyleyen veli Muhammet Birinci, “Dün ilk günümüzdü, gayet güze bir gün geçirdik. O yüzden daha iyi oldu. İnşallah bu süreç iyi geçer. Haftaya başlayacak olan eğitim ve öğretim hayatına da mutlu başlarız. Bizde heyecan var. İlk oğlum başlamıştı. Şimdi de ikinci heyecanı yaşıyoruz. Her zaman heyecan var. Uyum haftası kesinlikle faydalı. Çünkü ders işlemiyorlar, birbirlerini tanıyorlar. Oyun oynamışlar, birbirlerine hediye vermişler. Alışmaları açısından güzel oldu” dedi.

“Kızım kolaylıkla adapte oldu”

Okulun ilk gününde kızının ortama kolaylıkla adapte olduğunu söyleyen veli Semra Kırboğa Okumuş, “Uyum haftası güzel geçiyor. Kızım kolaylıkla adapte oldu. Öğretmenlerini, arkadaşlarını sevdi. Gönüllü bir şekilde geliyor. Bir ömür boyu da mutlu geliyor. Öğrenciler anne ve babalarından ayrılmaya şu an açık değiller. Dolayısıyla annelerinin ve babalarının yanlarında olduğunu bilmek onları güvende hissettirecek. Güvenli yeni bir alan keşfediyorlar. Bu alanı keşfederken anne, babanın desteğinin olması onları biraz daha rahatlatır. Okula daha hızlı alışır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Ders başı yapan öğrenciler mutlu olduklarını belirtti.