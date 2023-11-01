Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Trafik bilincinin artırılması amacıyla Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitim büro personellerince gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimler aralıksız sürüyor. Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mahallesi’nde bulunan trafik parkında öğrencileri ağırlamaya devam ederken, ekiplerin son misafirleri Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri oldu. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere; ’Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’, ’Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ ve ’Kemerinle Yol Ver Hayata’ kampanyaları anlatıldı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimin de yer aldığı etkinlikte, trafik ekipleri park içerisinde hazırlanan trafik parkurunda akülü araba ve go-kart araçları ile turlayan öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallarını anlattı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte öğrenciler, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı. Etkinlik sonunda trafik ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara, kırmızı düdük, kalem, silgi, kalemlik ve balon hediye edildi. Trafik parkında sürdükleri akülü araçlar ile unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler ise hem eğlendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi.