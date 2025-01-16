Ağrı’nın Diyadin İlçesinde anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

Ağrı Diyadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri, Diyadin Kardelen Anaokulunda öğrenci ve öğretmene trafik güvenliği konusunda eğitim verdi. Etkinlikte, çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek bilinçli birer yaya ve yol kullanıcısı olmaları hedeflendi.

Eğitim süresince öğrencilere, yaya geçitlerinin kullanımı, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Ayrıca uygulamalı etkinliklerle çocukların eğitimi pekiştirildi. Öğretmenlere de okul çevresinde alınabilecek trafik önlemleri ve öğrencilere bu bilinci kazandırmanın yöntemleri aktarıldı.