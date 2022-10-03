Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından eğitim düzenlendi.

Yarının mühendisleri DENEYAP uygulama sınavında ter döktü Yarının mühendisleri DENEYAP uygulama sınavında ter döktü

Düzenlenen eğitimde;

 

Trafiğin Tanımı ve Unsurları

Ø İnsan

Ø Araç

Ø Yol ve Çevre

 

Trafikte İnsanların Oynadığı Roller

 

-Araca İnme-Binme Kuralları

 

-Araç İçerisinde Uyulması Gereken Temel Kurallar

 

-Araç İçerisinde Doğru Oturma Şekilleri

 

-Emniyet Kemerinin Doğru Kullanımı

 

-Boyumuza Göre Doğru Koltuk Seçimi

 

-Çocuk Bağlama Sistemleri

 

-Okul Servis Aracına Binerken ve İnerken Uyulması Gereken Kurallar

 

-Okul Servis Aracında Uyulması Gereken Temel Kurallar

 

-Karayolunda Yaya Olarak Uyulması Gereken Kurallar

 

-Karşıdan Karşıya Güvenli Geçiş Yerleri

 

-Kaldırımda Yürüme Kuralları

 

-Gece Yolda Yürürken Yapılması Gerekenler

 

-Trafik Güvenliğinin Önemi

 

-Trafikte Temel Davranış Şekli

 

-Güvenli Oyun Alanları

 

-Güvenli Bisiklet, Kaykay ve Paten Kullanma

 

-Trafik ve Çevre

 

-Trafikte Saygı

 

Konularında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı ve konu ile ilgili sorular cevaplandırıldı.