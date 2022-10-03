Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından eğitim düzenlendi.
Düzenlenen eğitimde;
Trafiğin Tanımı ve Unsurları
Ø İnsan
Ø Araç
Ø Yol ve Çevre
Trafikte İnsanların Oynadığı Roller
-Araca İnme-Binme Kuralları
-Araç İçerisinde Uyulması Gereken Temel Kurallar
-Araç İçerisinde Doğru Oturma Şekilleri
-Emniyet Kemerinin Doğru Kullanımı
-Boyumuza Göre Doğru Koltuk Seçimi
-Çocuk Bağlama Sistemleri
-Okul Servis Aracına Binerken ve İnerken Uyulması Gereken Kurallar
-Okul Servis Aracında Uyulması Gereken Temel Kurallar
-Karayolunda Yaya Olarak Uyulması Gereken Kurallar
-Karşıdan Karşıya Güvenli Geçiş Yerleri
-Kaldırımda Yürüme Kuralları
-Gece Yolda Yürürken Yapılması Gerekenler
-Trafik Güvenliğinin Önemi
-Trafikte Temel Davranış Şekli
-Güvenli Oyun Alanları
-Güvenli Bisiklet, Kaykay ve Paten Kullanma
-Trafik ve Çevre
-Trafikte Saygı
Konularında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı ve konu ile ilgili sorular cevaplandırıldı.
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