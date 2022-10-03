Konularında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı ve konu ile ilgili sorular cevaplandırıldı.

-Trafik ve Çevre

-Güvenli Bisiklet, Kaykay ve Paten Kullanma

-Gece Yolda Yürürken Yapılması Gerekenler

-Karayolunda Yaya Olarak Uyulması Gereken Kurallar

-Okul Servis Aracına Binerken ve İnerken Uyulması Gereken Kurallar

-Boyumuza Göre Doğru Koltuk Seçimi

Ø Yol ve Çevre

Trafiğin Tanımı ve Unsurları

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