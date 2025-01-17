Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince anaokulu öğrencilerine polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren Fatma-Mehmet Altıntaş Anaokulu’nu ziyaret etti. Okul yöneticileriyle bir araya gelen ve okul hakkında bilgi alan polisler, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere, okul güvenliği, çocuk güvenliği, polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin tanıtımı, trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, kötü alışkanlıklar, tehlikeli işler, mahremiyet eğitimi ve güvenli oyun alanları konularında eğitim verildi.

Bilgilendirme eğitimleri sonrasında öğrencilerin merak ettiği konular ise cevaplandırıldı.