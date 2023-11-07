Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler minik öğrencilere palyaço sürprizi yaptı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, anaokulu öğrencilere sürpriz yaptı. Anaokulu giden gençler palyaço eşliğinde minik öğrencilerin karşısına çıktı. Palyaçoyu karşılarında gören öğrenciler hayretlerini gizleyemedi. Çeşitli oyunlarla beraber doyasıya eğlenen minik öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Palyaço kılığına giren Gençlik Merkezi üyesi Abdullah Yılmaz, “Minik kardeşlerimizle birlikte oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdik. Önümüzde ki dönem içerisinde inşallah ilçelere ve köy okullarına da ağırlık vereceğiz. Bütün öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Bizim burada ki diğer arkadaşlarla beraber tek amacımız onları mutlu etmek” dedi.

Veliler ise yapılan etkinlikten dolayı çocuklarının eğlendiğini ifade ederek Gençlik Merkezi üyelerine teşekkür ettiler.