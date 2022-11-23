Mudanya Belediyesi anaokulu öğrencilerine deneysel arkeoloji eğitimi düzenledi

Mudanya Belediyesi anaokulu öğrencilerine deneysel arkeoloji eğitimi düzenledi

Mudanya Belediyesi, M. Agah Bursalı Kreşi ile Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’ndeki öğrencilere deneysel arkeoloji eğitimi düzenledi. Eğitimler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Arkeolog Özlem Akbaş Önsoy tarafından verildi. “Arkeolojiyi Deneyimliyoruz” atölyesinde çocuklar toprak havuzunda temsili kazı çalışmaları yaparak, eser çıkarma deneyimi yaşadı. Kazı alanında yapılan çalışmalar, kullanılan ekipman, araç ve gereçlerle, dikkat edilmesi gereken noktaların uygulamalı olarak anlatılmasının ardından öğrenciler, kazı uygulama alanına gömülen imitasyon tarihi eserleri bulmaya çalıştı. Çocuklar kendi sikkelerini tasarladı, mağara resimlerini el baskısıyla canlandırdı.

Günümüzde geçmiş ile bağlantı kurarak eski çağlarda var olan toplulukların yaşayış biçimleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan arkeoloji biliminin anaokulu çağında öğrenilmesinin önemine değinen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Çocuklarımızın merak duygularını deneyimsel öğrenmeyle geliştiriyoruz. İlçemizin tarihi ve arkeolojik zenginliğini tüm yaştaki çocukların, öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren öğrenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın her alanda bilgili bireyler olarak yetişmesi adına eğitimlerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.