DÜZCE(İHA) – Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, geleceğin teminatı olan çocukları ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak amacıyla Birsen Güçlü Anaokulu’nda eğitim verildi. Minik öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ eğitimi, sağlıklı yaşamın temeli olan ağız ve diş bakımının önemini vurguladı.

Eğitim programında, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi anlatılarak, diş fırçalamanın doğru teknikleri ve ağız bakımının nasıl yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Eğitimin sonunda, çocuklar diş maketi üzerinde uygulamalı olarak diş fırçalama pratiği yaptı. Bu sayede, minik öğrenciler hem eğlenceli bir şekilde öğrenmiş oldu hem de ağız ve diş sağlığına dair doğru alışkanlıklar kazandılar.

Bu tür eğitimlerin, çocuklar arasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirecek ve onların yaşam boyu ağız sağlığına özen göstermelerine yardımcı olacak önemli bir adım olduğu ifade edildi.