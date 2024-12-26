Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Mimar Sinan Anaokulunun düzenlediği "Gelenekten Geleceğe Memleketim Erzincan" projesi kapsamında düzenlenen programa katıldılar.

Anaokulu öğrencileri tarafından aile ve toplum sorumluluğunu anlatan drama, asırlık motifleri ve anlamlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen sergi ve halk oyunu gösterisini beğeniyle izleyen Vali Aydoğdu, "Gelenekten Geleceğe Memleketim Erzincan" projesinin önemini vurgulayarak güzel gösterilerinden dolayı minik öğrencileri tebrik etti.

Milli ve manevi değerleri, gelenek ve görenekleri, kültürün çocuklara ve gençlere aktarmanın önemine değinen Vali Aydoğdu, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz; geçmişten günümüze ulaşan, günümüzden de geleceğe uzanacak olan değerlerimizi aktardılar. Bizlere bu değerlerin önemini bir kez daha hatırlatan Mimar Sinan Anaokulu öğrencilerimize, öğretmen ve idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.