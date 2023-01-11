Manisa’nın Yunusemre ilçesinde anaokulu öğrencileri, Türk Kızılay’a kırtasiye malzemesi desteğinde bulunarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağladı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde anaokulu öğrencileri, Türk Kızılay’a kırtasiye malzemesi desteğinde bulunarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağladı.

Hatice Görgülü Anaokulu öğrencileri, kent genelinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okullarında ’Kırtasiye malzemesi’ kampanyası başlattı.

Gerçekleştirilen kampanya ile boyama kitabı, kalem, defter, kitap, sulu boya gibi yaklaşık 500 farklı kırtasiye malzemesi toplandı. Öğrenciler tarafından kolilere konulan kırtasiye malzemeleri düzenlenen etkinlikle, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekiplerine teslim edildi. Minik öğrencilerle fotoğraf çekilen ekipler ayrıca, öğrencilere Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu yaptığı açıklamada, anaokulu öğrencilerinin yapmış olduğu yardımın en kısa sürede ihtiyaç sahibi okul ve öğrencilere ulaştırılacağını söyledi.

Öğrencilerinin kampanya düzenleyerek kendi akranları için yardım faaliyeti başlatmalarının oldukça önemli olduğunu ifade eden Efendioğlu, "Öğrencilerimizin bu yaşlarda yardım etmeyi, yardımlaşmayı öğrenmeleri çok kıymetli. Başlatılan kampanya, yapılan destek için okul öğretmenlerine ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Hatice Görgülü Ortaokulu ve Anaokulu Müdürü Ali Melül, Müdür Yardımcısı Füsun Fazlılar ve Anaokulu Öğretmenleri Tuba Yılmaz katıldı.