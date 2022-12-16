Ordu’da eğitim veren bir anaokulu tarafından, Yerli Malı ve Tutum Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlik ile çocuklar pazar alanı kurarak, yöresel ürünlerin satışını yaptı. Pazardan elde edilen gelir ile engelli bir vatandaşın akülü araç ihtiyacı karşılanacak.

Ordu’da eğitim veren bir anaokulu tarafından, Yerli Malı ve Tutum Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlik ile çocuklar pazar alanı kurarak, yöresel ürünlerin satışını yaptı. Pazardan elde edilen gelir ile engelli bir vatandaşın akülü araç ihtiyacı karşılanacak.

Yalçın Çelebi Anaokulu tarafından, Yerli Malı ve Tutum Haftası etkinlikleri çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinlikte öğrenciler aileleri tarafından hazırlanan yöresel ürünler ile bahçelerinden getirdikleri meyvelerin satışını yaptı. Öğrenciler burada yöresel kıyafetler giyerken, Ordu Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte öğrenci ve velilerin satın aldığı ürünlerden elde edilen gelir ise engelli bir vatandaşın akülü araç ihtiyacını karşılamak için kullanılacak.

“Öğrencilerimiz paranın ve aldıkları ürünlerin değerini"

Yalçın Çelebi Anaokulu Müdürü Mehmet Öztürk, “Geleneksel hale gelen yerli etkinliğimizin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız ile birlikte pazar yeri kuruyoruz, çocuklarımız kendi düşüncüleri ile birlikte getirdikleri paraları istedikleri mamullere istedikleri şekilde harcıyorlar. Böylelikle hem paranın kıymetini, hem de aldıklarını malın değerini anlıyorlar. Bu etkinlikten elde ettiğimiz gelir ile mahallemizde tekerlekli sandalye bekleyen bir vatandaşımıza bu elde ettiğimiz geliri bağışlayacağız” dedi.

“Etkinliğin en güzel tarafı, elde edilen gelirle engelli bir vatandaşın ihtiyacının karşılanması”

Öğrenci velisi Ayşe Topkaya, “Yerli Malı Haftası, kendi çocukluğumuzdan gelen bir etkinlik. Doğal ürünleri bizlere tanıtması, yerli olanları teşvik etmesi adına bu haftayı önemsiyor ve destekliyoruz. Biz de bu anlamlı güne çocuklarımızın da vesilesi ile bir katkı sunduk. Bahçelerden topladığımız kivi ve mandalinalar ile evimizde yaptığımız yöresel ürünleri gönderdik. Buradan hem çocuklar alışveriş yaptı, hem de bizler alışveriş yaptık. Etkinliğin en güzel tarafı ise, elde edilecek olan gelirin mahallemizde bulunan bir vatandaşa akülü araç alınacak olması. Bu nedenle okulumuza da teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler de etkinlik dolayısıyla mutlu olduklarını, meyve ve ürünler satarak, güzel zaman geçirdiklerini söylediler.