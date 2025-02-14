Düzce Belediyesi Belmek kursları 14 Şubat Sevgililer Günü’nde minik misafirleri ağırladı. Sevgi gününde sevginin peşinde olan anaokulu öğrencileri resim atölyesinde hünerlerini sergiledi daha sonra film gösterimine katıldı.

Düzce Belediyesi Belmek kursları resim atölyesinin son ziyaretçileri Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Öncesi Uygulama Okulu anaokulu öğretmen ve öğrencileri oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen ziyarette ‘Sevgi Günü’nde Sevgi’nin Peşinde’ temasıyla minik öğrencilere resim atölyesi hakkında bilgi verildi, hünerleri sergilemeleri için uygulama yaptırıldı. Resim atölyesinde eğlenceli vakit geçiren anaokulu öğrencileri daha sonra sinema gösterimine katıldı. Birlikte film izleyerek güzel vakit geçiren öğretmen ve öğrenciler Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde kendilerini ağırlayan Belmek temsilcilerine teşekkür etti.