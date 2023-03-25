21-26 Dünya Ormancılık Günü ve Haftası münasebetiyle Ulus İşletme Müdürlüğüne anaokulu öğrencileri ziyarete gitti.

Ulus vilayetler birliği anaokulu öğrencileri, orman haftası ile ilgili Orman İşletme Müdürü Kazım Kılıçarslan’ı ziyaret ederek ders niteliğinde bilgi aldılar. Orman yangınlarında müdahale eden orman arasözleri inceleyerek siren çaldılar. Orman mühendisi personellerince minik anaokulu öğrencilerine ormanların önemi, çocukların ormanlar hakkında merak edebilecekleri konuları, ormanın yararları ve doğayı korumanın önemi anlattıldı. Orman haftası çerçevesinde Ulus İlçe merkezinde, Kumluca ve Apdipaşa beldelerinde, vatandaşlara gelir getirici badem, ceviz, kestane türlerinden toplam bin adet ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.