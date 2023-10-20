Eskişehir’de bulunan Cemal Ererdi Anaokulu öğrencileri, arıları yapılan etkinlikle yakından tanıdı.

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Cemal Ererdi Anaokulu’nda Arıvaryum adı verilen arıların çalışmasını camın ardından izlemeye imkan sağlayan bir kovan kuruldu. Kurulumun ardından minik öğrencilerle birlikte “Arıların yaşamı” adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte; arılar nerede yaşar, nasıl beslenir, tozlaşma nedir, polen nedir, yararları nelerdir, arılar olmazsa dünyada neler yaşanır gibi başlıklarda konuları çocuklara görsel ve uygulamalı destek ile anlatıldı. Ardından öğrenciler arıların ballarını toplamak için hazırlanan giysileri giyerek nasıl bal toplandığını öğrendi. Son olarak ballı yoğurt ikramı ile öğrenciler etkinliği tamamladı.