Anaokulu öğrencileri için Kepez Macera Ormanı’nda düzenlenen Bilim Şenliği öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Anaokulu öğrencileri için Kepez Macera Ormanı’nda düzenlenen Bilim Şenliği öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Birbirinden eğlenceli aktivitelerin düzenlendiği ve Antalya Bilim ve Çocuk Anaokulları tarafından düzenlenen şenliğe, 4-6 yaş arası öğrenciler, aileleriyle birlikte katıldı. Uzay Çadırı’nda gezegenlerin incelenmesi, Fen deney atölyeleri, Gökyüzü gözlemi, Elektrik akımı deney atölyeleri yer aldığı etkinliğe katılan minikler, hem yeni bilgiler öğrendiler, hem de öğretmenleri ve aileleriyle birlikte neşeli saatler geçirdiler.

Şenliğe katılan öğrenci velileri de çocuklar için bilimsel içerikli bir etkinlik düzenlendiği için mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Öğrenci velileri adına konuşan Yasin Akülkü “Bu tarz bilimsel şenliklerin hem öğrenmeyi kolaylaştırdığını hem de çocukların eğlenerek bir şeyler öğrenmesinin daha güzel olduğunu ifade etti. Bilim ve Çocuk Anaokulları adına konuşan Ebru İl; çocukların cıvıl cıvıl, mutlu ve keyifli olduğunu belirterek, "Onları çok seviyoruz. Çocuklarımızdan pozitif enerji almak çok farklı bir şey. Etkinliklerimizi bilimle ve eğitimle birleştiriyoruz. İnşallah gelecekleri daha da güzel olacak" dedi.

Etkinlik; Anaokulu yöneticileri, öğretmenler, minik öğrenciler ve ailelerinin katıldığı mangal partisiyle sona erdi.