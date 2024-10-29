Eskişehir’de bir anaokulunda Cumhuriyet’in 101’inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen kutlama töreninde öğrenciler, öğretmenler ve veliler 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağını ellerinde taşıdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Lamia Dayanç Anaokulu’nda düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Gerçekleştirilen tören İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle başladı. Ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler Cumhuriyet’in 101’inci yılı dolayısıyla hazırlanan 101 metrelik Türk bayrağını açtı. Programın devamında, bando takımı ve efelerin eşliğinde okulun bulunduğu mahallede kalabalık bir kortej yürüyüşü düzenlendi.

Öğrenciler cadde ve sokaklarda marşlar okudu

Yürüyüş sırasında Cumhuriyet’in 101’inci yılı anısına hazırlanan 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, öğrencilerin giydiği ay yıldızlı bayraklı pelerinler ve Cumhuriyet dönemi kostümleri vatandaşların ilgi odağı oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla bando ve Cumhuriyet marşları eşliğinde sokak ve caddelerde yürüyen minik öğrenciler, mahalle sakinleri ve esnaf tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Kortej bitiminde okul bahçesinde öğrencilerin gösterileri seyredilirken, hep bir ağızdan Cumhuriyet şarkıları okundu.