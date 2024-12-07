Anaokulu öğrencilerinin hastane korkularını yenmeleri için bir etkinlik düzenlendi. Minikler, öğretmenleri gözetiminde Bayburt Devlet Hastanesini gezerek, sağlık çalışanlarıyla tanıştılar.

Çocukların hastane korkularını yenmeleri, hastaneyi yakından tanımaları amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve öğretmenleri diyabet eğitim hemşiresi eşliğinde önce diyabet ve diyet polikliniklerini, sonrasında göz ve çocuk polikliniklerini gezerek doktorlardan ve hemşirelerden yararlı bilgiler öğrendiler. Hastane ve doktor korkusunu yenen çocuklar, hemşire abla ve abileriyle oyunlar oynayarak, keyifli vakit geçirdiler. Ziyaretin sonunda çocuklara Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Harun Sivlim, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık AKoyunlu, Hastane Müdür Yardımcıları Arif Akcan ve Hükmü Tütüneken tarafından hediyeler verildi. Anlamlı ziyaret, hatıra fotoğraf çekiminin ardından son buldu.