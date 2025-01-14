Bayburt’ta anaokulu öğrencileri, ‘Ailemle Spor Yapıyorum’ etkinliği çerçevesinde babalarıyla spor yaptılar, top oynadılar, keyifli vakit geçirdiler.
Ailemle Eğitim Yolculuğum projesi kapsamında Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu öğrencileri, babalarıyla birlikte ailemle spor yapıyorum etkinliğini gerçekleştirdiler. Kapalı Spor Salonu’nda babalarıyla birlikte top koşturan öğrenciler, keyifli vakit geçirdiler. Babalarıyla voleybol, basketbol, futbol oynayan anaokullu minikler, daha sonra öğretmenleri ve babaları gözetiminde kültürfizik hareketleri yaparak, spor etkinliğini tamamladılar.
Kaynak: iha