Milli eğitim Bakanlığının "Gezici Anaokulu" projesi çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven başkanlığında anaokullarında görevlendirilecek öğretmenlere yönelik yapılan oryantasyon ve istişare toplantısına Şube Müdürü Tuba Sinan da eşlik etti.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde anaokullarında görevlendirilecek öğretmenlerle oryantasyon ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

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