Bilecik’teki anaokullarında akıl oyunları eğitimine öncelik veriliyor.

Bilecik’teki anaokullarında akıl oyunları eğitimine öncelik veriliyor.

Bilecik’te bulunan Bahçelievler Anaokulu kulüp sınıfları ’Akıl Oyunları Şenliği’ düzenlenirken, çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Çocukların oyun çağında, dikkat geliştirme, görsel hafıza, ince motor, kaba motor, gelişim gibi birçok amacı ve kazanımı içinde barındırarak çocuğa katkı sağlıyor. Bu sayede çocuklar ilgi ve isteklerini özgürce istedikleri gruba katılarak keyifli vakitler geçiriyorlar.

Akıl oyunları keşfederek öğrenmenin en güzel yolu olduğunu belirten okul yönetimi, çocukların ilgi velilerin desteği ile geleceğin daha güçlü Türkiye’sine katkı koymanın huzurunu yaşadıklarını ifade ettiler.