Mersin’in Anamur ilçesinde ana sınıfı öğrencilerine çevre ve orman konularında eğitim verildi. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilgilendirilen öğrenciler, fidan dikimi de gerçekleştirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Anamur Orman İşletme Müdürlüğü, Kıbrıs İlkokulu Ana Sınıfı öğrencilerini, öğretmenleri Gülcan Türkay ve okul müdürü Ayfer Koyuncu eşliğinde ağırladı. Orman ve doğa temalı etkinlikte, öğrenciler öncelikle hayallerindeki yaşam alanlarını resmetti. Ormanların korunması ve gelişmesi için kimlerin nasıl hizmet verdiğini yerinde gözlemlemek isteyen öğrencilere, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ormanların yönetimi ve korunmasıyla ilgili bilgiler verdi. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan arazözler tanıtılırken, çizgi filmlerle konular eğlenceli şekilde anlatıldı.

Ziyaretin sonunda, öğrenciler kurum bahçesinde merceklerle bitki ve canlıları incelediler, ardından fidan diktiler.