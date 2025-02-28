Mersin’in Anamur ilçesindeki Kızılaliler Mahallesi Mezarlığı’nda 240 fidan toprakla buluşturuldu.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Anamur orman işletme şefliği sınırları içerisinde bulunan Kızılaliler Mahallesi Mezarlığı’nda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, mezarlıktaki servis yolları, çevresi ve namazgah etrafına servi ve keçiboynuzu fidanları dikildi. Orman işletme personeli ve mahalle halkının katılımıyla gerçekleştirilen dikim çalışmasında 240 fidan toprakla buluşturuldu.

Ayrıca, halkın mezar başlarına dikmek isteyecekleri fazla fidanlar, mahalle muhtarına teslim edildi.

Öğrencilere eğitim verildi

Anamur’da öğrencilere orman yangınları ve ormanın önemi hakkında eğitim verildi. Eğitime ilçe genelindeki 7 okuldan 304 öğrenci katıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde, öğrenci ve öğretmenlere ormanın önemi ve faydaları, erozyon oluşum sebepleri ve önleme yöntemleri, orman yangınlarının oluşumu, zararları ve müdahale yöntemleri konularında slayt gösterileri ve videolar eşliğinde anlatıldı.

Eğitimlere ilçe genelindeki 7 okuldan 304 öğrenci ile 23 öğretmen katıldı.