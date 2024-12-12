Mersin’in Anamur ilçesinde, Müze Müdürlüğünce emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı personeline yönelik ’Kültürel Mirası Koruma’ semineri düzenlendi.

Anamur Müze Müdürlüğü tarafından kültürel mirasın korunması, tanıtılması, kültür varlığı kaçakçılığının ve tahribatının engellenmesi amacıyla halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Anamur Müze Müdürlüğü görev sorumluluk alanında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik seminer düzenlendi. Seminerle toplumun kültürel mirası koruma konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

"Hep birlikte hareket etmeliyiz"

Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, kültür varlıklarını koruma bilincini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Şahin, "Düzenlediğimiz seminer, yasa dışı kültür varlığı kaçakçılığının yalnızca tarihimize değil, kimliğimize de zarar verdiğini anlatmak açısından çok önemli. Yasadışı kazılar, yalnızca tarih ve kültüre değil, insanların kimliklerine de zarar veriyor. Bu suçla mücadele etmek için hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi.