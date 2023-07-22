Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bağlı Anamur Orman İşletme Müdürlüğünde havai hat
sisteminde çalışacak orman işçileri için eğitim düzenlendi.
Eğitime Orman Bölge Müdür Yardımcılarımız Ali Kişi, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü
Necati Kulak, Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, İşletme Şefleri ve Havai Hat
İş makinesini kullanacak farklı bölgelerdeki Operatör adayı İşçilerde katılım sağladı.
Ormanlarda yapılan bakım ve üretim çalışmalarında ekonomik ömrünü tamamlamış
emvalin üretimi sırasında genç fidanlara zarar vermeden havadan taşıma veya alınması
zor arazi şartlarındaki emvalleri alabilmek için kullanılan havai hatlar ormancılık
çalışmalarında önemli bir yere sahiptir
Orman Genel Müdürlüğü teknik personeli tarafından zor coğrafi koşullarda üretim
çalışmalarında olarak kullanılan havai hatların daha etkin ve daha verimli bir şekilde
yaygın olarak kullanılması amacıyla eğitim verildi.