Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bağlı Anamur Orman İşletme Müdürlüğünde havai hat

sisteminde çalışacak orman işçileri için eğitim düzenlendi.

Eğitime Orman Bölge Müdür Yardımcılarımız Ali Kişi, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü

Necati Kulak, Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, İşletme Şefleri ve Havai Hat

İş makinesini kullanacak farklı bölgelerdeki Operatör adayı İşçilerde katılım sağladı.

Ormanlarda yapılan bakım ve üretim çalışmalarında ekonomik ömrünü tamamlamış

emvalin üretimi sırasında genç fidanlara zarar vermeden havadan taşıma veya alınması

zor arazi şartlarındaki emvalleri alabilmek için kullanılan havai hatlar ormancılık

çalışmalarında önemli bir yere sahiptir

Orman Genel Müdürlüğü teknik personeli tarafından zor coğrafi koşullarda üretim

çalışmalarında olarak kullanılan havai hatların daha etkin ve daha verimli bir şekilde

yaygın olarak kullanılması amacıyla eğitim verildi.