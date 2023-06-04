Mersin’in Anamur ilçesinde farkındalık oluşturmak amacıyla "Temiz deniz, temiz dünya" temasıyla orman işletme müdürlüğü ekipleri ve gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Dünya Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dragon Asma Köprüsünde bir araya gelen ekipler ve gönüllüler daha sonra 40 kilometrelik Anamur sahili başta olmak üzere, su kaynakları ve dinlenme alanlarında çevre temizliği yaptı. Etkinlikte geri dönüşüm ekiplerine teslim edilmek üzere torbalar dolusu çöp toplandı.

Etkinlik sonunda bir açıklama yapan Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, Anamur’un yaklaşık 40 kilometrelik sahilinin bulunduğunu belirterek, "Temiz deniz, temiz dünya temasıyla sahillerimizde, su kaynaklarımızda, dinlenme yerlerinde, yol kenarlarında yapmış olduğumuz çöp avı sonuçlanmıştır. Anamur’da Dünya Çevre Günü’ne temiz bir şekilde gireceğiz" dedi.

"Çöpler geleceğimizi de kirletiyor"

Dağ başına bırakılan çöplerin bile rüzgar ve farklı etkenlerle bir şekilde denizlere ulaştığını hatırlatan Gübeş, "Denize ulaştığında da deniz kabul etmiyor ve geri bize iade ediyor, çöpünüzü geri alın diyor. Bugün bu çöpleri topladık. Ancak bir kısım çöpleri toplayamıyoruz. Parçalara ayrılıp mikron düzeyine geliyor. Bu parçaları besin zanneden balıklar tüketiyor. Çöplerin geleceğimizi kirleteceğini göz önüne alarak çevremize çöp atmayalım" diye konuştu.