Mersin’in Anamur ilçesinde öğrenciler ceviz tohumlarını toprakla buluşturdu.
Anamur Ortaköy Hidayet Sinanoğlu Ortaokulu, Anamur Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğince ’Tohumlar Fidana, Umut Tohumları’ projesi hayata geçirildi. Projenin ilk aşaması, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Anamur Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle başarılı şekilde gerçekleştirildi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ceviz tohumlarını toprakla buluşturdu.
Kaynak: iha