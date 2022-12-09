Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Anamur ve Mut Orman İşletme Müdürlüklerinde yangın tatbikatı yapıldı.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ’Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik’ yönetmelik çerçevesinde Anamur Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen tatbikatta, yangından korunma, yangının söndürülmesi, can güvenliği, ilk yardım faaliyetleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Mut Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen tatbikatta ise Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından, kırsal alanlarda muhtemel mesken yangınlarına müdahale ve dikkat edilecek hususlar ile tahliye ve yangın söndürme malzemelerinin yangın türlerine göre kullanımı hakkında uygulamalı eğitim verildi. Kırsal alandaki köy ve diğer yerleşim yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunuldu.