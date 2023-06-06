Anamur ilçesi deniz sahilinde, dağlardaki çeşme başları ve yol kenarlarındaki çöpler Anamur orman işletme müdürlüğü personeli tarafından temizlendi.

Doğa ile uyumlu, sürdürülebilir, daha yeşil ve daha temiz bir çevre için ortamlarda kirliliği önlemek, atıkları yeniden değerlendirerek ekonomiye katkıda bulunmak, içme ve kullanma suyunda temizlik ile hijyeni sağlamak, solunan hava kalitesinin iyileştirilmesi, çevrenin korunması için toplanan tüm çöpler geri dönüşüm görevlilerine teslim edildi.

5 Haziran günü Dünya Çevre Gününde Çevre Haftası etkinliklerinde, geri dönüşüm elemanları değerlendirilerek, doğal kaynakların korunmasına ve böylece hem çevre kirliliğinin hem de kaynak israfının önlenmesine katkıda bulundu.