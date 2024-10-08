Mersin’in Anamur ilçesinde yapımı süren Alaköprü Sulama inşaatı projesinin yüzde 92’sinin tamamlandığı bildirildi.

Çalışmaların devam ettiği Anamur Alaköprü sulama inşaatı hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Proje ile mevcut Anamur sulaması ve Bozyazı sulaması ana kanallarının üst kotlarında bulunan tarıma uygun alanların sulanması ve mevcut Anamur sulamasının rehabilitasyonunu amaçlıyoruz" dedi.

Projenin ayrıntılarına da değinen Mehmet Akif Balta, “Anamur Alaköprü sulaması ikmali kapsamında 69 bin 815 dekar cazibeli, 13 bin 785 dekar pompajlı olmak üzere toplamda 83 bin 600 dekar tarımsal alanın sulaması yapılacaktır. 2024 yılı içerisinde 4 bin 368 metre çelik boru, şantiye sahasında hazır hale getirilmiştir. Bugüne kadar boruların yüzde 80’i döşenmiştir. Çalışmaların tamamlandığı kısımlarda kapalı basınçlı sulama sistemini hizmete almaktayız" diye konuştu.

Yüzde 92’si tamamlanan sulama projesinde çalışmalar devam ediyor

Projede yüzde 92 fiziki gerçekleşme oranının aşıldığını belirten Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “2024 yılı sonunda sol ana borudaki çalışmaların tamamlanmasıyla Ören, Ortaköy, Nasreddin, Emirşah, Kızılaliler, Ovabaşı ve Kalınören mahallelerinin tamamı fiilen sulamaya açılacaktır. Sahadaki ekiplerimiz bu kıymetli projeyi bir an önce tamamlamak ve Mersinli çiftçilerimizin hizmetine sunmak için yoğun bir çaba içerisindeler. Ana boru ve yedek hatlar büyük oranda tamamlanmış durumda. Sanat yapıları ve boru döşeme çalışmaları ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Maliyetler düşecek, verim ve gelir artacak

Projenin bölge için önemini çok iyi bildiklerini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Ülkemizde ‘yerli muz’ denilince akla ilk gelen hiç şüphesiz ki Anamur. Bununla birlikte ilçede katma değeri yüksek avakado, papaya, ananas, pepino ve çilek gibi tropik ürünlerin üretimi de yaygın olarak yapılıyor. Tabi bu ürünlerin üretimi için kullanılan örtü altı üretim tesislerine zarar vermeden çalışmak ve çiftçilerimizin üretimini olumsuz yönde etkilememek için gayret gösteriyoruz. Projelerimizi bu hassasiyetle uyguluyoruz.

Alaköprü Sulama Projesi sayesinde 83 bin 600 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Halihazırda katma değeri yüksek ürünler üreten çiftçimizin birim alandaki işçilik ve enerji maliyeti de düşecek ve daha fazla üretim yapabilecek. Böylece Mersinli çiftçilerimizin geliri artacak" dedi.